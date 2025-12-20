طقس اليوم ..الأرصاد: بارد إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة مع فرصة تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.