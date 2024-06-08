35 ألف بطيخة يومياً.. "سوق الحبحب ببريدة".. تصدير لـ 15 منطقة وحماية للمستهلك

ويقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، خدماته المستمرة داخل سوق الحبحب لحماية المستهلك، والإشراف على منتجاته وصلاحيتها وسلامتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى خلوها من المواد ومتبقيات المبيدات عبر سحب العيّنات بشكلٍ يومي للكشف عليها، ومنع عرض ودخول أي منتجٍ مجهول المصدر الزراعي، والتأكد من السجل الزراعي لمسوّقي الحبحب، وتنفيذ جولات ميدانية، وتقديم النصائح والإرشادات للمزارع المنتجة له؛ للإسهام في رفع الجودة.