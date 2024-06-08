35 ألف بطيخة يومياً.. "سوق الحبحب ببريدة".. تصدير لـ 15 منطقة وحماية للمستهلك

يستقبل سوق الحبحب بمدينة بريدة أكثر من 50 شاحنة يومياً بما يزيد على 35 ألف بطيخة؛ لتصل إلى نحو 6.1 مليون حبة يتم بيعها طوال موسم الحبحب.
وحقّق السوق نتائج واسعة في تطوير وتسويق المنتج والتوسع في العرض والتصدير، إلى أكثر من 15 منطقة من مناطق المملكة، والتي أسهمت في تعزيز الجانب الاقتصادي لمزارعي منطقة القصيم، ورفع معدل زراعته خلال موسمه في فترة الصيف والممتد إلى ستة أشهر، محققاً بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.
ويقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، خدماته المستمرة داخل سوق الحبحب لحماية المستهلك، والإشراف على منتجاته وصلاحيتها وسلامتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى خلوها من المواد ومتبقيات المبيدات عبر سحب العيّنات بشكلٍ يومي للكشف عليها، ومنع عرض ودخول أي منتجٍ مجهول المصدر الزراعي، والتأكد من السجل الزراعي لمسوّقي الحبحب، وتنفيذ جولات ميدانية، وتقديم النصائح والإرشادات للمزارع المنتجة له؛ للإسهام في رفع الجودة.
يُذكر أن زراعة الحبحب تبدأ بمنتصف شهر مارس ليبلغ ذروته في شهر أبريل، ويمتاز إنتاج القصيم بالجودة العالية وقدرته التنافسية لتوزيعه من سوق مدينة بريدة إلى جميع أنحاء المملكة؛ كونه أحد المنتجات الزراعية القادرة على تحمُّل الشحن والتصدير.
وتنتشر زراعة البطيخ في مزارع منطقة القصيم بشكلٍ خاص والمنطقة الوسطى، فيما تحتضن مدينة بريدة السوق الأكبر له الذي يضم عديداً من أبناء المنطقة المزارعين والمستثمرين في هذا المجال.