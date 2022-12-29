في 82 يومًا.. "بوليفارد وورلد" تحولت من أرض قاحلة لأجمل مدن الفعاليات في العالم

فوجئ زوار منطقة "بوليفارد وورلد"، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022 التي تحتضن أكثر من 120 تجربة مختلفة، في 10 دول من حول العالم في مكان واحد، بحقيقة أن تحقيق هذا الإنجاز جاء في وقت قياسي لا يتجاوز 82 يومًا فقط.
وأظهر استطلاع قناة الإخبارية، الذي أجراه مراسلها عاصم الرشودي بخصوص المدة التي استغرقت بناء وإنشاء المنطقة مدى الشعور بالمفاجأة لدى الزوار من دول الخليج وأجانب، حيث كانت الإجابات تشير إلى أن الفترة المتوقع استغراقها تتراوح ما بين 4 سنوات إلى 5 أشهر، ولم يتوقع أي منهم أن تكون المدة أقل من 3 أشهر.
يشار إلى أنه خلال شهرين و22 يومًا فقط، تحولت منطقة "بوليفارد وورلد"، من أرض جرداء قاحلة إلى أجمل مدينة فعاليات في العالم.
وتتميز المنطقة التي افتتحت 21 نوفمبر الماضي باحتوائها على ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.
جدير بالذكر أن الدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة شمال العاصمة الرياض هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا.
وتتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022 استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.
وتضم منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.
وتمكن المنطقة زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضًا، تتمثل في بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وإيريا 15، ونينجا ووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.
ويقدم موسم الرياض 2022، مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية، وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.