في 82 يومًا.. "بوليفارد وورلد" تحولت من أرض قاحلة لأجمل مدن الفعاليات في العالم

وتضم منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.