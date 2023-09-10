لأول مرة في المملكة.. تقويم فعاليات جدة يعلن عن عرض عالم مارڤل

تنطلق ولأول مرة في المملكة ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، عروض مارڤل الحية؛ وذلك خلال جولتها حول العالم، وتشمل العروض أبطال عالم مارڤل الخارقين، مثل Spider-Man ، وThe Avengers ، وأبطال حراس المجرة بمن فيهم أبطال سلسلة Star-Lord ، و Gamora ، و Groot ، و Rocket ، و Drax ؛ وذلك في عرضٍ يحكي معركة أسطورية للدفاع عن العالم من الأشرار، وبإنتاج من شركة فيلد للترفيه التي تعدُّ المنتج الرائد في العالم للترفيه العائلي، بدءًا من يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023 في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.