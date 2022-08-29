بدء استقبال ملاك العقارات في مشروع تطوير الكدوة بـ"مسفلة مكة"

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم عن بدء استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في منطقة الكدوة بحي المسفلة، في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في منطقة كدي.
وقال المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي: المستفيدون يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمعرفة مواعيد الزيارة بحسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.
وأضاف: المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، و كروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية ، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة؛ فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي: صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته.