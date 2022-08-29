بدء استقبال ملاك العقارات في مشروع تطوير الكدوة بـ"مسفلة مكة"

وأضاف: المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، و كروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية ، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة؛ فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي: صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته.