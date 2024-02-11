مستشفى دله النخيل ينجح في استئصال انزلاق غضروفي كبير لمريض باستخدام المنظار أحادي القطب

ويعد هذا النوع من العمليات، هو أحدث ما توصل إليه الطب الحديث، في جراحة العمود الفقري، التي تطورت كثيرًا في القطاع الصحي الخاص، على مستوى السعودية، حيث إن إجراء العملية الجراحية وفقاً لهذه الطريقة، تجعل الجرح أصغر حجمًا، مع حدوث ألمٍ بسيطٍ جداً للمريض، عكس ما يحدث في العمليات الجراحية التقليدية، لعلاج الديسك التي يكون الجرح فيها غالبًا أطول، وتتجاوز مدة الاستشفاء بعد الجراحة 4 أيام، على الأقل، وتحتوي على نسبة أعلى بكثير لمضاعفات ما بعد العملية، من حيث تلف الأنسجة في موضع العملية وزيادة نسبة النزف ما بعد العملية. إضافة إلى نسبة حدوث الالتهابات لدى بعض المرضى، مما قد ينعكس سلبًا على مخرجات العملية ونسبة تعافي المريض وزوال الآلام، بعد التدخل الجراحي، كما أن هذا الإجراء يجعل الأنسجة العضلية والعظمية أقل تضررًا.