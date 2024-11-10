المملكة تحتفي بيوم الغذاء العضوي غدًا بفعاليات شاملة واستضافة معرض "بيوفاخ السعودية"

ويُعد المعرض واحدًا من أهم الأحداث العالمية في مجال الزراعة العضوية، حيث يضم مشاركة أكثر من (50) علامة تجارية بارزة من شركات سعودية وعالمية، وأكثر من (116) عارضًا محليًا ودوليًا، و(9) دول مشاركة، ويهدف إلى دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية وتعزيز مكانة المملكة بصفته مركزًا رائدًا في هذا القطاع المتنامي.