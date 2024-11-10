المملكة تحتفي بيوم الغذاء العضوي غدًا بفعاليات شاملة واستضافة معرض "بيوفاخ السعودية"

تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للاحتفال بيوم الغذاء العضوي غدًا الاثنين، حيث ستقام فعاليات متنوعة وشاملة في مناطق المملكة كافة؛ لتعزيز الوعي بفوائد الأغذية العضوية وتأثيرها الإيجابي على الصحة والبيئة، وذلك ضمن مساعي المملكة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ودعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشمل الفعاليات التي تقودها وزارة البيئة ورش عمل توعوية، ومعارض تعريفية، وجلسات تفاعلية مخصصة لعرض مزايا الأغذية العضوية، وتسليط الضوء على أثرها في تحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة، كما تهدف الوزارة من خلال هذا اليوم إلى تشجيع المزارعين على تبني أساليب الزراعة العضوية وتعريف المستهلكين بفوائدها الصحية، في خطوة لدعم استدامة الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي إطار هذا الاحتفاء، تستضيف العاصمة الرياض تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية" خلال الفترة 11 - 13 نوفمبر الجاري بمركز ذي أرينا، بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية.
ويُعد المعرض واحدًا من أهم الأحداث العالمية في مجال الزراعة العضوية، حيث يضم مشاركة أكثر من (50) علامة تجارية بارزة من شركات سعودية وعالمية، وأكثر من (116) عارضًا محليًا ودوليًا، و(9) دول مشاركة، ويهدف إلى دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية وتعزيز مكانة المملكة بصفته مركزًا رائدًا في هذا القطاع المتنامي.
ويتيح المعرض للشركات الناشئة والكبيرة فرصة عرض منتجاتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والمعايير في مجال الزراعة العضوية، كما يتوقع أن يسهم المعرض في جذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، مما يعزز التوجه نحو نمط حياة صحي ومستدام، ويعزز تنافسية المنتجات السعودية العضوية في الأسواق العالمية.
تأتي هذه المبادرات كجزء من جهود المملكة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، إذ أظهرت التقارير نموًا ملحوظًا في المساحات المزروعة عضويًا في المملكة.