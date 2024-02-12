البنك العربي الوطني شريكاً داعماً لمسيرة "كات ووك 2024" في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

يشار إلى أن هذه النسخة من "كات ووك" تعد الثالثة، وتقام في 6 قارات،. وفي عام 2022 أعلن مجلس الوزراء السعودي العاشر من فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي. ويواجه النمر العربي الذي تعد شبه الجزيرة العربية موطنه تهديدات كبيرة للانقراض. حيث يعد قطاً برياً وهو أصغر نوع فرعي من النمور، وتعمل العديد من البرامج لحماية ما تبقى من النمور العربية، واعتماد برامج للتكاثر بهدف إعادة النمور العربية إلى نطاقها السابق.