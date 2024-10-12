وزير الحج: تطوير شامل لتطبيق نسك لخدمة الحجاج والمعتمرين وتلقي الاقتراحات

تطبيق “نسك” يعتبر من الأدوات التقنية المهمة التي تقدمها المملكة ضمن رؤيتها لتحسين تجربة الحج والعمرة، وهو يوفر العديد من الخدمات مثل حجز المواعيد، إصدار التصاريح، وتوفير الخرائط الإرشادية. الوزارة تتطلع إلى استقبال الأفكار والمقترحات من المواطنين والمقيمين وحتى الحجاج والمعتمرين من حول العالم.