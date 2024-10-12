وزير الحج: تطوير شامل لتطبيق نسك لخدمة الحجاج والمعتمرين وتلقي الاقتراحات
أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن العمل على تطوير تطبيق “نسك”، الذي يعد منصة شاملة لتقديم الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة.
وتسعى الوزارة للاستماع إلى مقترحات المستخدمين وأفكارهم لتطوير التطبيق، وتوفير أفضل تجربة ممكنة لضيوف الرحمن من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتوفير أدوات تساعد الحجاج والمعتمرين في أداء مناسكهم بسهولة وسلاسة.
تطبيق “نسك” يعتبر من الأدوات التقنية المهمة التي تقدمها المملكة ضمن رؤيتها لتحسين تجربة الحج والعمرة، وهو يوفر العديد من الخدمات مثل حجز المواعيد، إصدار التصاريح، وتوفير الخرائط الإرشادية. الوزارة تتطلع إلى استقبال الأفكار والمقترحات من المواطنين والمقيمين وحتى الحجاج والمعتمرين من حول العالم.
يأتي هذا التطوير ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية التي تخدم ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا، حيث تسعى الوزارة إلى جعل “نسك” أداة متكاملة تلبي احتياجات الجميع.