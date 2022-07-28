التعاون الإسلامي تعقد أعمال اللجنة الخاصة لتعبئة الموارد لمساعدة اللاجئين والنازحين

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أول أنشطة اللجنة الخاصة المكلفة بالعمل من أجل تعبئة الموارد لمساعدة اللاجئين والنازحين في منطقتَي الساحل وحوض بحيرة تشاد، وذلك وفقًا للقرارين 3/44 إيشاد و 4/48 إيشاد، اللذين اعتمدهما مجلس وزراء الخارجية في الدورة 48 التي عقدت في إسلام آباد في مارس الماضي.