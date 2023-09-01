وزير التعليم يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع السفير الهندي

بحث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان -اليوم- مع سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين المملكة والهند، ودعم التعاون بين الجامعات في البلدين.