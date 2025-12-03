اكتشافات أثرية تروي تاريخ "دادان".. معرض جديد يربط العُلا بالعالم القديم

تعاون دولي وموسم أثري واعد

يُنظَّم المعرض بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والوكالة الفرنسية لتطوير العُلا. ويأتي ضمن موسم الآثار 2025 – 2026، الذي يُعد من أوسع المبادرات الأثرية في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 خبير وباحث في ستة مشاريع رئيسية.