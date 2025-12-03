اكتشافات أثرية تروي تاريخ "دادان".. معرض جديد يربط العُلا بالعالم القديم

تستعد محافظة العُلا لإطلاق معرض دائم جديد بعنوان "اكتشافات مُضيئة.. المراحل التاريخية في دادان"، يكشف فصولًا جديدة من تاريخ مدينة "دادان" العريقة، العاصمة القديمة لمملكتي دادان ولحيان، ويقدّم تجربة استثنائية تسلط الضوء على أهمية المدينة كمركز حضاري وتجاري ربط قارات العالم القديم.
ويقام المعرض في موقع "دادان" الأثري، ويستعرض أكثر من 100 قطعة أثرية جرى انتشالها خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن بعثات أثرية سعودية فرنسية. وتشمل المعروضات: تماثيل، أدوات معدنية، نقوشًا حجرية، وحرفًا تقليدية تبرز مدى تطور المدينة وازدهارها منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد.
ويبيّن المعرض كيف شكّلت "دادان" محطة محورية على طريق البخور، ويعرض أدلة على تفاعلها مع حضارات مثل اليونانية والرومانية والمَعينية، من بينها رأس تمثال مستورد من اليونان، ودبوس شعر من العهد البيزنطي، ونقوش بالعربية الجنوبية.
يشمل المعرض قطعًا تعرض لأول مرة للجمهور، ويغطي خمسة محاور رئيسية: الحرف التقليدية والحياة اليومية، التبادل التجاري، المعتقدات القديمة، المخطوطات الحجرية، وموقع "أم درج". ومن أبرز المعروضات: تمثال بحشو مرصّع في العين يعود لعهد مملكة لحيان، ورأس حربة من النحاس يعود للفترة بين عامي 400 و50 قبل الميلاد.
كما يعرض المعرض حجرًا رمليًا منقوشًا باللغة المعينية، ما يشير إلى دور التجار المعينيين في إنشاء مركز تجاري في دادان، ويرتبط بموقع جبل عِكمة الذي يضم أكثر من 300 نقش مسجّل ضمن "ذاكرة العالم" لليونسكو.
يُنظَّم المعرض بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والوكالة الفرنسية لتطوير العُلا. ويأتي ضمن موسم الآثار 2025 – 2026، الذي يُعد من أوسع المبادرات الأثرية في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 خبير وباحث في ستة مشاريع رئيسية.
وسيتمكن زوّار "جولة دادان وجبل عِكمة" من الوصول الحصري إلى المعرض ضمن تجربة ثقافية متكاملة توثق تاريخ العُلا وتعيد رسم ملامحها كمركز عالمي للحضارات القديمة.