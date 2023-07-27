بالصور.. بلدية القريات تدشّن مجسّم "زهرة اللوتس" على طريق القصور

وكان أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد دشّن مشروع "طريق القصور" بتكلفة بلغت أكثر من (8) ملايين ريال، وذلك خلال جولة تفقدية سابقة قام بها لمحافظة القريات ومراكزها، بحضور أمين أمانة منطقة الجوف المهندس "عاطف بن محمد الشرعان"، ورئيس بلدية القريات المهندس "فهد إبراهيم العنزي"، وعددٍ من مسؤولي البلدية ومنسوبيها.