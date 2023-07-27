بالصور.. بلدية القريات تدشّن مجسّم "زهرة اللوتس" على طريق القصور

تصوير - مساعد البلوي: أنهت بلدية محافظة القريات، أعمال مجسّم "دوّار زهرة اللوتس"، والواقع على تقاطع طريق القصور مع شارع عائشة بنت أبي بكر، والذي أوضحت البلدية عبر حسابها الإلكتروني بـ"تويتر"، أنه يأتي وفق الخطة التطويرية التي وضعتها إدارة البلدية وتهدف منها إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.
ويبلغ طول "طريق القصور" الذي ينتهي مع الطريق الدولي "القريات-سكاكا، مسافة (5.8 كم)، وبعرض يمتد (30م)، حيث يخدم القادمين من جنوب وغرب ووسط المدينة وعدة أحياء أخرى، وذلك ضمن جهود أمانة الجوف ممثلةً ببلدية القريات بالتوسع في الخدمات وتوفيرها للمواطنين بسائر محافظات ومراكز منطقة الجوف ووفقًا لتوجيهات وتطلعات سمو أمير المنطقة والمبنية على معايير الجودة التي تضمن ديمومة المشروع لفترات أطول.
وكان أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد دشّن مشروع "طريق القصور" بتكلفة بلغت أكثر من (8) ملايين ريال، وذلك خلال جولة تفقدية سابقة قام بها لمحافظة القريات ومراكزها، بحضور أمين أمانة منطقة الجوف المهندس "عاطف بن محمد الشرعان"، ورئيس بلدية القريات المهندس "فهد إبراهيم العنزي"، وعددٍ من مسؤولي البلدية ومنسوبيها.