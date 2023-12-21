شاهد.. غرز وخيوط تغزل روايات النساء عن "فنون حرفة التطريز في طريف"

وتقول "أم حسين الطرفاوي" إنها تمارس هذه الحرفة منذ أكثر من 5 عقود وهي إحدى المهن والحِرَف القديمة التي كانت النساء تمارسها في السابق ولم يكن يخلو بيت في ذلك الوقت من وجود الأدوات المستخدمة في التطريز، ولا يزال إلى يومنا هذا يستهوي الكثير من النساء، مبينةً أنها تستغل أوقات فراغها في ممارسة هذا الفن لحرصها على المحافظة على التراث وحماية هذا الفن الشعبي الجميل وتعليمه لبناتها؛ لأنه يُعَبّر عن هويتنا وحضارتنا وتاريخنا.