موسم الرياض.. انطلاق أحد أكبر مهرجانات الألعاب في العالم

ويستقبل المهرجان الزوار بمجموعة من الفعاليات المميزة؛ حيث الفعاليات الترفيهية العديدة والمباشرة من المسرح الذي يشهد عروضًا جديدة لأول مرة، لأشهر العلامات التجارية والشخصيات المفضلة لدى الأطفال، مثل: مسرحيات ترانسفورمرز، وماي ليتل بوني، وبارني، وبلوي، وعائلة مشيع، وهابي كابي، وكريزي فروغ والسنافر، وسونيك، إلى جانب عرض باربي العلمي، ولونا، وأبو فله.