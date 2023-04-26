"الصندوق العقاري" يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لأبريل 2023

وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.