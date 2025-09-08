إنقاذ مريضة أربعينية من معاناة استمرت عامين بسبب المرارة

في إنجاز طبي وإنساني جديد، نجح الدكتور الحسن المغربي، استشاري المسالك البولية في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا في الإقليم الصومالي بإثيوبيا، كانت تعاني منذ أكثر من عامين من آلام مستمرة بسبب حصى في المرارة أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع إنزيمات الكبد وصعوبة العيش بصورة طبيعية.
ورغم محدودية الإمكانات الطبية في المنطقة، تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح خلال ساعتين فقط، حيث جرى استئصال المرارة وخياطة المعدة بدقة عالية. وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، لتخرج المريضة من غرفة العمليات في حالة مستقرة بعد سنوات من الألم والمعاناة.
وأكد الدكتور الحسن المغربي أن المريضة كانت تعيش أوضاعًا صحية صعبة قبل التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن نجاح العملية في هذه الظروف يعكس الجهود الإنسانية التي تقدمها الندوة في الدول المحتاجة، للتخفيف من معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم.