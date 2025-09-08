إنقاذ مريضة أربعينية من معاناة استمرت عامين بسبب المرارة

في إنجاز طبي وإنساني جديد، نجح الدكتور الحسن المغربي، استشاري المسالك البولية في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا في الإقليم الصومالي بإثيوبيا، كانت تعاني منذ أكثر من عامين من آلام مستمرة بسبب حصى في المرارة أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع إنزيمات الكبد وصعوبة العيش بصورة طبيعية.