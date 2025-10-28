الغامدي: المعلم ركيزة أساسية في بناء العملية التعليمية.. رضا المستفيد يعزز الصورة الذهنية للمنظومة التعليمية

وشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بتعزيز مكانة المعلم ودوره في تطوير البيئة التعليمية، واستعراض منهجيته التي تهدف إلى تصميم آليات عملية ومستدامة تُعزز مكانة المعلم مهنياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية محفزة ومنتجة.