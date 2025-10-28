الغامدي: المعلم ركيزة أساسية في بناء العملية التعليمية.. رضا المستفيد يعزز الصورة الذهنية للمنظومة التعليمية

ترأّس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، صباح اليوم، اجتماع تحسين البيئة التعليمية و شركة تطوير التعليم الـ 7 بحضور أعضاء اللجنة
وأكد “الغامدي” في مستهل الاجتماع أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في منظومة التعليم، فهو من يبني العقول ويغرس القيم، ومن خلال عطائه تتشكل الأجيال وتنهض الأوطان.
مبينًا أن الاستثمار في دعم وتمكين المعلم هو الطريق نحو تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته.
ومؤكداً على أهمية تقديم خدمة متميزة للمستفيد لتحقيق رضاه والتي من خلالها يتم تحسين تحسين الصورة الذهنية للمنظومة
وشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بتعزيز مكانة المعلم ودوره في تطوير البيئة التعليمية، واستعراض منهجيته التي تهدف إلى تصميم آليات عملية ومستدامة تُعزز مكانة المعلم مهنياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية محفزة ومنتجة.
إضافةً إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.