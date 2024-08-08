منذ أسبوع.. الأمطار تحول برج اتصالات "مجصص جازان" إلى بحيرة وتخرجه عن الخدمة

أخرجت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان قرية المجصص بأبو عريش عن خدمة شبكة الجوال بعد أن حولت محيطه إلى برك من المياه، فيما بين السكان أنهم يعانون منذ قرابة الأسبوع انعدام الخدمة، مؤكدين أن الشبكة انقطعت بعد تأثر البرج.
وقال السكان إن الخدمة شلت تمامًا في عدد من المواقع لافتين إلى أنهم ينتظرون معالجة الأمر من قِبل الجهة المسؤولة.
وكانت منطقة جازان تعرضت إلى أمطار غزيرة تركزت بشكل كبير على محافظة أبو عريش، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في عددٍ من حالات الغرق والوفيات، وغمرت عددًا من المنازل.
من جهة أخرى توقعت "الأرصاد" استمرار هطول الأمطار على محافظات المنطقة.