منذ أسبوع.. الأمطار تحول برج اتصالات "مجصص جازان" إلى بحيرة وتخرجه عن الخدمة

وكانت منطقة جازان تعرضت إلى أمطار غزيرة تركزت بشكل كبير على محافظة أبو عريش، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في عددٍ من حالات الغرق والوفيات، وغمرت عددًا من المنازل.