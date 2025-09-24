رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي: اليوم الوطني السعودي رسالة سلام واستقرار للعالم

وأضاف: "لقد جسدت المملكة دورها الريادي في دعم القضايا العالمية، وسعت دومًا إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، مما جعلها ركنًا أساسيًا في العمل الإنساني والدبلوماسي"، مشددًا على أن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد احتفال وطني، بل هو أيضًا رسالة سلام واستقرار تمتد إلى دول الخليج كافة، التي تقف صفًا واحدًا مع المملكة في توجهاتها وجهودها لتعزيز أمن المنطقة.