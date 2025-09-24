رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي: اليوم الوطني السعودي رسالة سلام واستقرار للعالم

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، هنأ رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي، المستشار الدكتور فيصل المطيري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وقال "المطيري" في تصريح صحفي: "اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة نستذكر فيها مسيرة التوحيد التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما تبعها من جهود ملوك المملكة في ترسيخ الحكم وبناء دولة راسخة تنعم بالاستقرار والازدهار"، مؤكدًا أن المملكة اليوم تمثل نموذجًا في التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف: "لقد جسدت المملكة دورها الريادي في دعم القضايا العالمية، وسعت دومًا إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، مما جعلها ركنًا أساسيًا في العمل الإنساني والدبلوماسي"، مشددًا على أن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد احتفال وطني، بل هو أيضًا رسالة سلام واستقرار تمتد إلى دول الخليج كافة، التي تقف صفًا واحدًا مع المملكة في توجهاتها وجهودها لتعزيز أمن المنطقة.
وختم رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي تصريحه قائلًا: "نفخر جميعًا بالمنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".