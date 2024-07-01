مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينقذ حياة "أربعيني" من ورم دماغي

بفضل من الله، تمكن الفريق الطبي بمركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إنقاذ حياة رجل "أربعيني" يعاني من تَبِعات حادة لورم بالمخ، عبارة عن كيس هلامي كبير نشأ في عمق الدماغ.
وكان المريض قد راجع المركز وهو يشتكي من صداع حاد، وضَعف متزايد في الذاكرة والتركيز؛ إذ تم إجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة والرنين المغناطيسي، والتي أظهرت نتائجها إصابته بورم "كيس هلامي" حجمه "3" سم مربع، في عمق ومنتصف الدماغ، وسبّب الورم ضغطًا وانسدادًا حادًّا في مجاري السائل الدماغي؛ مما أدى بدوره إلى استسقاء بالدماغ، فتم دراسة الحالة على ضوء المعطيات، وأجريت له جراحة عاجلة، تم فيها استئصال الورم بدقة متناهية مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة به، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح الكامل ولله الحمد؛ حيث استمرت العملية "4" ساعات، وأنقذت المريض من الموت؛ حيث إن ورم الدماغ يُعد من أخطر وأعقد الأورام؛ نظرًا لحساسية موقعه وحدة المضاعفات الصحية المترتبة عليه.
وبعد متابعة المريض على مدار 5 أيام، غادر المستشفى وهو بصحة جيدة وتخلص من الأعراض التي كان يشكو منها.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية ومجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أمانًا وفعالية، كنظام الملاحة الجراحية المتطور operative Neuronavigation وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill- Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تجرى في حال اليقظة. ويقدم المركز خدمات علاجية متكاملة بأعلى المعايير، في مختلف تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري.