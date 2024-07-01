مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينقذ حياة "أربعيني" من ورم دماغي

وكان المريض قد راجع المركز وهو يشتكي من صداع حاد، وضَعف متزايد في الذاكرة والتركيز؛ إذ تم إجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة والرنين المغناطيسي، والتي أظهرت نتائجها إصابته بورم "كيس هلامي" حجمه "3" سم مربع، في عمق ومنتصف الدماغ، وسبّب الورم ضغطًا وانسدادًا حادًّا في مجاري السائل الدماغي؛ مما أدى بدوره إلى استسقاء بالدماغ، فتم دراسة الحالة على ضوء المعطيات، وأجريت له جراحة عاجلة، تم فيها استئصال الورم بدقة متناهية مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة به، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح الكامل ولله الحمد؛ حيث استمرت العملية "4" ساعات، وأنقذت المريض من الموت؛ حيث إن ورم الدماغ يُعد من أخطر وأعقد الأورام؛ نظرًا لحساسية موقعه وحدة المضاعفات الصحية المترتبة عليه.