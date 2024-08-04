"الشؤون الدينية" تكثف استعداداتها لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين

كثفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها وترتيباتها لتنظيم ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" المقرر عقدها في 23 صفر المقبل، في رحاب المسجد النبوي الشريف للمرة الأولى، وبموافقة ملكية كريمة.
يأتي ذلك برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ من أجل إنجاحها وإظهارها بالشكل المميز وإبراز دور الفتوى في الحرمين الشريفين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وفقه النوازل والأحكام الشرعية.
وقال وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري: إن الترتيبات بفضل الله، ماضية على قدم وساق، وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي يتابع شخصيًا جميع مسارات تنظيم الندوة وفق الخطط المرسومة، والجداول الزمنية لها.
وإبراز مكانة الحرمين الشريفين، وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته، المرتكزة على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.
وأوضح أنّ جميع الأعمال قائمة على أكمل وجه، وفق جدول زمني محدد، وتوجيهات رئيس الشؤون الدينية، الذي يحرص على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في خدمة العالم الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وكان أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الندوة قد تفقدوا مؤخرًا مقر إقامة الندوة في المسجد النبوي والترتيبات، وما تحتاجه من دعم وتمكين.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد نظمت سابقًا النسخة الأولى من الندوة بالمسجد الحرام، تحت عنوان "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما".
يُذكر أن للفتوى دورًا مهمًا في أداء الشعائر والمناسك والعبادات على المقتضى الشرعي، إضافة إلى إثراء المسلمين بما يحتاجون إليه من المعارف الإسلامية المعينة على تمسكهم بأصالة الدين وتعاملهم مع حوادث العصر بمرونة على هدي من الكتاب والسنة المطهرة.