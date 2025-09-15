هلا تغلق جولة استثمارية بقيمة 157 مليون دولار بقيادة سنابل و TPG

من جانبه، قال ماهر لوبيه، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة في هلا: "نفتخر بالثقة المستمرة والدعم من مستثمرينا الحاليين ومن بينهم قادة الصناديق والشركات الإقليمية والمحلية المتميزة والمساهمون بها الذين يشكلون جزءًا أساسيًا في رحلة هلا. وفي الوقت نفسه، يسعدنا الترحيب بكل شركائنا الجدد ومنهم Rise Fund من TPG وسنابل الذين خلال إنضمامهم إلى رحلتنا أكدوا على ثقتهم القوية في الشركة والفريق. وعندما نتطلع الى المرحلة التالية لنمونا، نؤمن أن تنوع مجموعتنا من المستثمرين الأساسين يزودنا بخبرات عالمية ووجهات نظر تعزز من طموحاتنا لتنفيذها على نطاق أكبر وبتأثير أوسع."