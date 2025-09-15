هلا تغلق جولة استثمارية بقيمة 157 مليون دولار بقيادة سنابل و TPG

أعلنت شركة "هلا القابضة" -العاملة في مجال التقنية المالية- عن جمع 157 مليون دولار في جولة استثمارية من الفئة B.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التمويل سيستخدم لتعزيز مكانة شركة هلا في السوق السعودي وتقديم المزيد من الخدمات المالية، ومنتجات التمويل المخصصة لدعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمستقلين، بالإضافة إلى توسيع تواجد شركة هلا اقليميا.
وبحسب البيان، تقدم شركة هلا مجموعة شاملة من الخدمات المالية تبدأ من حسابات الأعمال والشركات، اصدار البطاقات، خدمات التحويل والسداد، وحلول نقاط البيع (POS)، حتى التمويل وبطاقات الشركات. وتخدم الشركة حاليًا ما يزيد عن 140,000 شركة بحجم معاملات سنوي يفوق 8 مليارات دولار.
وأضاف البيان أن صندوق The Rise Fund الخاص بـ TPG قام بقيادة جولة التمويل مع شركة سنابل للاستثمارات وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF))، بمشاركة كل من:
QED, Raed Ventures, Impact 46, Middle East Venture Partners (MEVP), Isometry Capital, Arzan VC, BNVT Capital, KaltaireInvestments, Endeavor Catalyst, Nour Nouf Ventures, Khwarizmi Ventures, and Wamda Capital.
وأوضح عصام النهدي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هلا: " يمثل هذا الاستثمار التاريخي نقطة تحول لشركة هلا، ويعكس سعينا الدائم للابتكار والتميز في تقديم الخدمات للشركات الصغيرة. يسعدنا أن يرى المستثمرون الجدد الإمكانيات في رؤيتنا والتأثير الذي نطمح للقيام به في سوق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. رحلتنا ما زالت في بدايتها، حيث يحفّزنا هذا الدعم على صنع تغيير فعلي ومستدام".
من جانبه، قال ماهر لوبيه، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة في هلا: "نفتخر بالثقة المستمرة والدعم من مستثمرينا الحاليين ومن بينهم قادة الصناديق والشركات الإقليمية والمحلية المتميزة والمساهمون بها الذين يشكلون جزءًا أساسيًا في رحلة هلا. وفي الوقت نفسه، يسعدنا الترحيب بكل شركائنا الجدد ومنهم Rise Fund من TPG وسنابل الذين خلال إنضمامهم إلى رحلتنا أكدوا على ثقتهم القوية في الشركة والفريق. وعندما نتطلع الى المرحلة التالية لنمونا، نؤمن أن تنوع مجموعتنا من المستثمرين الأساسين يزودنا بخبرات عالمية ووجهات نظر تعزز من طموحاتنا لتنفيذها على نطاق أكبر وبتأثير أوسع."
وقال يمي لالودي، شريك في TPG ورئيس The Rise Funds في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "هلا تتميز بمكانة فريدة لتمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، وهي ركيزة أساسية في اقتصاد المنطقة، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من حلول السداد إلى أصحاب الشركات وعملائها. ويسعدنا دعم فريق هلا في تحقيق الريادة في هذا القطاع الذي لا يحظى بخدمات كافية. يؤكد استثمارنا على إيماننا في النمو المحتمل في هذا السوق، حيث يلعب الطلب المتزايد لحلول المصرفية والرقمية دورًا رئيسيًا في تشكيل اقتصاد الجيل القادم، ليس فقط عبر الابتكار، بل أيضا من خلال خلق الوظائف، وإتاحة الوصول، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس".
وأضاف المتحدث بإسم شركة سنابل للاستثمارات: "يسعدنا قيادة جولة التمويل من الفئة B المتميزة لشركة هلا. هذا الاستثمار يؤكد إيماننا بقدرات شركة هلا على إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى مع مهمة سنابل في دعم الشركات برأس المال والتوجيه الاستراتيجي. كما نتطلع للشراكة مع هلا وباقي المستثمرين لدعم نجاحها وتوسعها المستمر."