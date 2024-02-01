قبل الطلع والتلقيح.. "الإرشاد الزراعي" ينصح باتباع مجموعة خطوات للوقاية من آفات النخيل

وأوضح المهندس راشد العصيمي أن هذا العام ربما يشهد أمراضًا فطرية وكذلك انتشارًا لآفات الثمار مثل سوسة الطلع ودودة البلح الكبرى والصغرى؛ لذلك يلزم الرش قبل خروج الطلع وقبيل التلقيح بمبيد حشري وفطري.