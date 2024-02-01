قبل الطلع والتلقيح.. "الإرشاد الزراعي" ينصح باتباع مجموعة خطوات للوقاية من آفات النخيل

نصح الإرشاد الزراعي بضرورة اتباع بعض الاحتياطات الواجب الأخذ بها للحد من آفات النخيل.
وأوضح المهندس راشد العصيمي أن هذا العام ربما يشهد أمراضًا فطرية وكذلك انتشارًا لآفات الثمار مثل سوسة الطلع ودودة البلح الكبرى والصغرى؛ لذلك يلزم الرش قبل خروج الطلع وقبيل التلقيح بمبيد حشري وفطري.
وأضاف العصيمي في فيديو على حساب الإرشاد الزراعي على "إكس"، إذا بدأ صاحب المزرعة بالتلقيح ولاحظ وجود إصابة بسوسة الطلع يلزم التعفير بالكبريت وبودرة محلول حشري، والقيام بتعفير قواعد العذوق؛ للحد من إصابة النخيل وخاصة نحل الخلاص بسوسة الطلع.