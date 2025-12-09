لجنة حصر أضرار أمطار ينبع تبدأ أعمالها الميدانية لتقييم الممتلكات المتضررة

باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار بمحافظة ينبع أعمالها الميدانية، لرصد وتوثيق الأضرار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وذلك ضمن جهود المتابعة الحثيثة لضمان تقييم دقيق وشامل لكافة الممتلكات المتضررة.
ونفّذت اللجنة جولات ميدانية على عدد من المواقع المتأثرة، بهدف رصد حجم الأضرار ورفع التقارير الرسمية وفق الإجراءات النظامية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للمتضررين في الوقت المناسب.
وأكدت اللجنة التزامها بتوثيق الأضرار بدقة عالية، وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الممتلكات المتضررة، لضمان سرعة المعالجة والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة.