لجنة حصر أضرار أمطار ينبع تبدأ أعمالها الميدانية لتقييم الممتلكات المتضررة

ونفّذت اللجنة جولات ميدانية على عدد من المواقع المتأثرة، بهدف رصد حجم الأضرار ورفع التقارير الرسمية وفق الإجراءات النظامية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للمتضررين في الوقت المناسب.