السعودية تُشارك في أعمال الدورة الـ347 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف

وألقى وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، كلمة المملكة خلال مناقشة بند الإستراتيجية العالمية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين، أعرب فيها عن إشادة المملكة بجهود منظمة العمل الدولية وسعيها الدائم للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، من خلال اعتماد إستراتيجية عالمية بشأن السلامة والصحة المهنية في دورة مؤتمر العمل الدولي الحادي والتسعين، وكذلك إدراج بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.