أمير مكة المكرمة يكرّم الفائزين بجائزته لغة القرآن الكريم.. مساء اليوم

وقد تبنى المبادرة امتدادًا لاهتمامه بتعزيز اللغة العربية منذ العام 2006، ويتركز إبداع الفكرة في "بُعدها الدولي"، فبعد أن كانت تطغى المحلية أو الإقليمية على كل مبادرات تحسين حالة اللغة العربية ما يجعل أثرها محدودًا، وُلدت هذه المبادرة عبر منصة دولية، ما منحها زخمًا عريضًا من شرق الأرض إلى غربها وقد حظيت بشرف ثناء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منبر اليونسكو عام 2014، حيث قال: "أثمّن بكل تقدير تخصيص احتفالية (اليوم العالمي للغة العربية)، ما يعني الوعي بقيمة اللغة العربية وأهميتها الحضارية".