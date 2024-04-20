طلاب وطالبات جامعة الملك خالد يحصدون ذهبيتين وفضيتين في معرض جنيف للاختراعات

حصل طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، الذي انطلقت أعماله بمدينة جنيف لمدة 5 أيام، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري؛ بمشاركة أكثر من 1000 اختراع، من نحو 50 دولة حول العالم.