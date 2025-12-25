الفلكي "الثقفي": الشمس تبدأ عودتها شمالًا بعد استقرارها 12 يومًا على مدار الجدي

وأضاف أن يوم غدٍ الجمعة يُعد أيضًا بداية "نجم الذراع الأول" من الربيع الزراعي، وعدّته 6 أيام، ويُعد جزءًا من فصل الشتاء فلكيًا، حيث تُستكمل خلاله زراعة القمح والشعير بمختلف أنواعه في مناطق المرتفعات، خاصة في الطائف، ميسان، الباحة، عسير، مرتفعات المدينة المنورة، تبوك، إلى جانب المناطق الشمالية والشرقية والوسطى الباردة.