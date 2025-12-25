الفلكي "الثقفي": الشمس تبدأ عودتها شمالًا بعد استقرارها 12 يومًا على مدار الجدي

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن حركة الشمس الظاهرية تبدأ غدًا الجمعة 6 رجب 1447هـ الموافق 26 ديسمبر 2025م، في العودة نحو الشمال، بعد أن استقرت 12 يومًا على مدار الجدي، الواقع في منتصف النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
وأوضح "الثقفي" في تصريح لـ"سبق" أن استقرار الشمس على مدار الجدي بدأ يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 1447هـ (14 ديسمبر 2025م) وفقًا للتقويم الزراعي، ويوم الأحد 1 رجب 1447هـ (21 ديسمبر 2025م) بحسب التقويم الفلكي، وهو اليوم الذي يمثل بداية فصل الشتاء فلكيًا، ويُعرف لدى خبراء التقويم الزراعي بـ"مرزم الشمس".
وأضاف أن يوم غدٍ الجمعة يُعد أيضًا بداية "نجم الذراع الأول" من الربيع الزراعي، وعدّته 6 أيام، ويُعد جزءًا من فصل الشتاء فلكيًا، حيث تُستكمل خلاله زراعة القمح والشعير بمختلف أنواعه في مناطق المرتفعات، خاصة في الطائف، ميسان، الباحة، عسير، مرتفعات المدينة المنورة، تبوك، إلى جانب المناطق الشمالية والشرقية والوسطى الباردة.
واختتم "الثقفي" تصريحه بالتأكيد على أن فصل الشتاء لا يزال مستمرًا، حيث مضت منه خمسة أيام من شهر رجب، ويمتد تأثيره خلال شهري شعبان ورمضان المبارك.