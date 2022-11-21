"الثقافة" و"سبل" تصدران طوابع بريدية خاصة بـ"عام القهوة السعودية"

ويسعى البريد السعودي ووزارة الثقافة من هذه الشراكة إلى الاحتفاء بعام القهوة السعودية 2022 من خلال إصدار طوابع بريدية وبطاقات تذكارية تُخلد هذا العام، كما تعزز مكانة القهوة السعودية محليًا ودوليًا باعتبارها رمزًا من رموز الثقافة السعودية، وموروثًا أصيلًا، وذلك في إطار برامج وأنشطة الشراكة بين "سبل" والجهات الحكومية والخاصة.