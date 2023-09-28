"جمعية ألزهايمر" تختتم معرضها التشكيلي الأول احتفالًا بالشهر العالمي لألزهايمر

كما أوضحت أن المعرض قد حقق جميع أهدافه التي انطلق من أجلها، وبينت أن المعرض يأتي ضمن الحملة، وأشادت بالأعمال الفنية والتشكيلية التي قدمها عدد من الفنانين والفنانات، وأكدت أن الفن له رسالة إنسانية سامية، ويمكنه أن يسهم بصورة إيجابية في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية، وهذا ما أثبته خلال هذا المعرض، وستتواصل مبادرات الحملة، وذلك عبر عدة جلسات نقاش علمية وحوارية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يشارك فيها عدد من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين، بجانب مشاركة مقدمي الرعاية، حيث تتناول هذه الجلسات والحوارات كل ما يتعلق بمرض ألزهايمر من علاجات وتشخيص وأدوية، بالإضافة لاستعراض أحدث ما توصّل إليه العلم في قضية مرض ألزهايمر بصورة عامة.