ألوان الربيع تكسو الحدود الشمالية.. تخييم وأوقات ممتعة والزوار من المناطق ودول الخليج

ويقول المواطن فواز الشمري: تبدأ فعاليات التخييم بالتجول نهارًا في الفيافي الطبيعية من هضاب وأودية وسهول وفياض ونفود، والاستمتاع بما تكتنزه من ربيع متنوع، ومشاهدة الجِمال والأغنام، وعندما يحل المساء نعود للمخيم مع شبة الضوء وتناول القهوة وتبادل الأحاديث والقصص، ومن ثم إعداد وجبة العشاء بالطهو أو الشواء في أجواء ربيعية ممتعة.