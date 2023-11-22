مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينهي معاناة فتاة مع اعوجاج حاد في العمود الفقري

وفي التفاصيل كانت الفتاة تعاني من آلام مزمنة في الظهر وصعوبة في أداء حياتها اليومية؛ بسبب إصابتها بانحناء في العمود الفقري منذ سنّ المراهقة، ومع مرور الوقت، تفاقمت حالتها حتى وصلت إلى مرحلة تتطلب تدخلاً جراحياً، وبعد الكشف الدقيق والتقييم الشامل لحالتها، قرر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية مبهرة ومعقدة.