مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينهي معاناة فتاة مع اعوجاج حاد في العمود الفقري

نجح فريق طبي مختص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في القيام بإنجاز طبي استثنائي، من خلال إنهاء معاناة شابة في العقد الثاني من عمرها من اعوجاج حاد في العمود الفقري.
وفي التفاصيل كانت الفتاة تعاني من آلام مزمنة في الظهر وصعوبة في أداء حياتها اليومية؛ بسبب إصابتها بانحناء في العمود الفقري منذ سنّ المراهقة، ومع مرور الوقت، تفاقمت حالتها حتى وصلت إلى مرحلة تتطلب تدخلاً جراحياً، وبعد الكشف الدقيق والتقييم الشامل لحالتها، قرر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية مبهرة ومعقدة.
وتم تشريح الفقرات المتضررة وتثبيتها بمسامير طبية باستخدام أحدث التقنيات وجهاز مراقبة وتخطيط الأعصاب؛ للحفاظ على سلامة الحبل الشوكي والأعصاب المحيطة. استغرقت العملية ست ساعات من التركيز والدقة المتناهية، ولم تسجل أي مضاعفات سلبية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للشابة لضمان استقرار حالتها الصحية بعد نجاح العملية، وبعد ثلاثة أيام فقط من العملية تمكنت من مغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن قسم جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة قد أجرى 373 عملية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023م، الأمر الذي يعكس التزام الفريق الطبي بتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتفاني في مساعدة المرضى.