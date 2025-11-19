أدير العقارية تعلن شراكة مع droppRWA لترميز وتسويق محفظة مشاريع عقارية مليارية

وقد صرّح فيصل المنيعي، رئيس مجلس إدارة DroppRWA:” إن تبني هذه التقنية على نطاق واسع يُسهم بفعالية في تشكيل مستقبل التنمية الحضرية في المملكة ويتطلب هذا النطاق أسواق رأس مال قادرة على مُواكبة الطموحات، ومن خلال تعاوننا مع ادير العقارية سنتمكن من الوصول إلى مستثمرين عالميين، وضمان امتثال قابل للبرمجة عبر الهيئات التنظيمية وأطر الشريعة الإسلامية، وكل ذلك من خلال بنية موحّدة ضمن الأطر النظامية.