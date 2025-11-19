أدير العقارية تعلن شراكة مع droppRWA لترميز وتسويق محفظة مشاريع عقارية مليارية

أعلنت شركة أدير العقارية وشركة droppRWA عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول الملكية الرقمية باستخدام تقنية البلوك تشين لترميز وتسويق محفظة عقارية ملياريه.
تهدف الشراكة إلى ترميز وتسويق محفظة مشاريع عقارية تطويرية وتسويقية بالمليارات من المجمعات السكنية إلى الأصول التجارية، إضافة الى إنشاء هياكل تمويلية جديدة، وتبني رؤية المملكة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تمكين الملكية الجزئية مع الالتزام الكامل بأنظمة المملكة ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد أعلنت شركة droppRWA عن إتمامها أول معاملة عقارية شاملة في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الجهات التنظيمية، مما أرسى البنية التحتية اللازمة لنقل حقوق الملكية في العقارات إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول باستخدام تقنية البلوك تشين.
وقد صرح الأستاذ/ سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، قائلاً: " تسعى أدير الى أن تكون في مقدمة الشركات التي تقود التغيير في القطاع العقاري من خلال استخدام الترميز العقاري والاستفادة منه في التسويق العقاري ، حيث تقوم عملية الترميز بتحويل العقارات الى رموز رقمية يمكن تداولها وتسويقها وبيعها باستخدام تقنية البلوك تشين مما يتيح فتح باب الاستثمار العقاري للجميع حتى بمبالغ بسيطة ويزيد الشفافية ويسهل عمليات البيع والشراء والتخارج وتوفير السيولة بشكل أكبر.
وستعتمد الشراكة على بنية Trust Stack™ التي طورتها droppRWA والتي توحّد الأطر القانونية وتقنية البلوك تشين مع الأسواق المالية في منصة واحدة متوافقة عبر ثلاث حالات استخدام وهي: تمويل التطوير المُرمّز، والصكوك الرقمية لجمع رأس المال المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والملكية المُرمّزة للأصول العقارية.
وقد صرّح فيصل المنيعي، رئيس مجلس إدارة DroppRWA:” إن تبني هذه التقنية على نطاق واسع يُسهم بفعالية في تشكيل مستقبل التنمية الحضرية في المملكة ويتطلب هذا النطاق أسواق رأس مال قادرة على مُواكبة الطموحات، ومن خلال تعاوننا مع ادير العقارية سنتمكن من الوصول إلى مستثمرين عالميين، وضمان امتثال قابل للبرمجة عبر الهيئات التنظيمية وأطر الشريعة الإسلامية، وكل ذلك من خلال بنية موحّدة ضمن الأطر النظامية.
وأضاف المنيعي أن التعاون الاستراتيجي مع أدير يجمع بين إمكانات أدير الكبيرة وعلاقاتها في القطاع العقاري مع القدرات التقنية لشركة droppRWA ما يمكّن من تطوير وتنفيذ مشاريع عقارية مُرمّزة تُعزز السيولة وتُوسّع نطاق وصول للمستثمرين، وتدعم نمو وتحديث السوق العقارية السعودية.
شركة أدير العقارية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة، وتعد إحدى أهم شركات التسويق والوساطة العقارية الرائدة في المملكة، حيث حققت الشركة إنجازات كبيرة في التسويق العقاري ويشهد بذلك سجلها الحافل في تسويق المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم أدير مجموعة متكاملة من الحلول العقارية التي تشمل تحديد موقع السوق، واستراتيجيات المبيعات، وإدارة علاقات العملاء، وتنفيذ المعاملات، مما يساهم في النمو والتطوير الشامل للقطاع العقاري في المملكة.
تمتلك droppRWA قانونًا وقواعد ورأس مال موحدًا ضمن Trust Stack™، وهي بنية تحتية للترميز مُصممة خصيصًا من قِبل الجهات التنظيمية ومجموعة من معايير الأصول الرقمية الواقعية. يتم تطبيق هذه البنية من قِبل الجهات التنظيمية والجهات المُصدرة حول العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة droppRWA في برمودا، ولها مكاتب في الرياض ودبي ولندن. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dropprwa.com