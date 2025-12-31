نيابة عن أمير مكة.. سعود بن مشعل يسلّم وثائق تملّك 643 وحدة سكنية بمبادرة ولي العهد

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، وثائق تملّك الوحدات السكنية لـ643 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المنطقة، ضمن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– بمليار ريال من نفقته الخاصة.
ويأتي تسليم الوحدات تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد بإنجاز هذه المشاريع النوعية بسواعد وطنية خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا، حيث عملت مؤسسة "سكن" على اختيار وحدات سكنية تطابق أعلى المواصفات الفنية ومعايير جودة الحياة، بما يعكس رؤية سموه لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للأسر المستحقة.
وأعرب الأمير سعود بن مشعل، باسم الأمير خالد الفيصل ونيابة عن المستفيدين، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على هذا التبرع السخي، مؤكدًا أن دعم القيادة المتواصل يجسد اهتمامها باستقرار المواطن ورفاهيته.
من جانبه، رفع معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره للأمير خالد الفيصل والأمير سعود بن مشعل على دعمهما وتمكينهما للمشروع، وتحقيق توجيهات سمو ولي العهد في إنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد.
وتواصل مؤسسة "سكن" من خلال مبادرة "جود الإسكان" تسليم دفعات متتالية من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، ضمن تبرع سمو ولي العهد، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول إسكانية مستدامة.