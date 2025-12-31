نيابة عن أمير مكة.. سعود بن مشعل يسلّم وثائق تملّك 643 وحدة سكنية بمبادرة ولي العهد

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، وثائق تملّك الوحدات السكنية لـ643 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المنطقة، ضمن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– بمليار ريال من نفقته الخاصة.