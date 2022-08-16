بمتابعة وزير الخارجية.. نقل طفل سعودي عبر الإخلاء من إسطنبول للرياض

بمتابعة من وزير الخارجية قامت القنصلية السعودية في إسطنبول، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بنقل طفل سعودي للرياض عبر الإخلاء الطبي.
وقالت القنصلية السعودية في إسطنبول، إنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين وبمتابعة من وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة بإسطنبول، أمس الإثنين، الموافق 15 / 8 / 2022 م، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بنقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وتتمنى القنصلية له الشفاء.
وكان الإخلاء الطبي الجوي السعودي قد وصل مساء أمس لمدينة إسطنبول التركية؛ لنقل طفل سعودي (شهرين)؛ بعد تعرُّضه لوعكة صحية أثناء وجوده مع ذويه في تركيا.