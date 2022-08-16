بمتابعة وزير الخارجية.. نقل طفل سعودي عبر الإخلاء من إسطنبول للرياض

وقالت القنصلية السعودية في إسطنبول، إنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين وبمتابعة من وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة بإسطنبول، أمس الإثنين، الموافق 15 / 8 / 2022 م، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بنقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وتتمنى القنصلية له الشفاء.