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"العمري": تغييرات واسعة على العملية التعليمية في جامعة طيبة خلال العام المقبل
تشمل إلغاء السنة التحضيرية والتحول إلى الفصول الثلاثة
كشف وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور نايف العمري، عن أن العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل ستشهد تغيرات عدة؛ منها نظام القبول المباشر، وإلغاء السنة التحضيرية والتحول إلى الفصول الثلاثة.
وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية": أن "هذه التغييرات التي يشهدها العام الدراسي الجديد بالتحول إلى نظام الفصول الثلاثية، وما يتبعها من تعديلات على الخطط والبرامج، ستكون على مستوى التعليم الجامعي في المملكة".
ولفت إلى أن جامعة طيبة ستشهد العام الدراسي المقبل تغييرات كثيرة وجذرية في أنظمة القبول، وبرامج جديدة ونظام قبول جديد؛ ومنها إلغاء السنة التحضيرية.
وأوضح "العمري" أنه "لأول مرة سيتم تطبيق نظام القبول المباشر في جميع التخصصات الموجودة، وستكون المفاضلة بين الطلاب بناء على النسبة الموزونة والرغبات التي يدخلونها".