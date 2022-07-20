"العمري": تغييرات واسعة على العملية التعليمية في جامعة طيبة خلال العام المقبل

كشف وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور نايف العمري، عن أن العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل ستشهد تغيرات عدة؛ منها نظام القبول المباشر، وإلغاء السنة التحضيرية والتحول إلى الفصول الثلاثة.