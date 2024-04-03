"أمير الشرقية" يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين "مكافحة المخدرات" و"جامعة عبدالرحمن بن فيصل"

وأوضح الدكتور الربيش؛ أن مباركة أمير المنطقة الشرقية هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الدولة "أيّدها الله" ورؤيتها السديدة في محاربة آفة المخدرات والحد من آثارها على الفرد والمجتمع والوطن، وتعزيز دور الجامعة في هذا الجانب، واستكمال جهودها المستمرة في التكامل مع مختلف القطاعات لحماية المجتمع، والحد من خطورة المخدرات على الشباب والشابات من مختلف الجوانب.