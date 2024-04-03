"أمير الشرقية" يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين "مكافحة المخدرات" و"جامعة عبدالرحمن بن فيصل"

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في مجال تعزيز التوعية الوقائية لحماية المجتمع من آفة المخدرات.
وقّع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش؛ ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد بن محمد العماري.
وثمَّن أمير المنطقة الشرقية، جهود جميع الجهات والتكامل بينها لتحصين الشباب من آفة المخدرات، وتوظيف الإمكانات الكبيرة لدى المؤسسات التعليمية لتوعية الشباب والشابات بمخاطرها، تحقيقاً للمستهدفات الوطنية.
وأوضح الدكتور الربيش؛ أن مباركة أمير المنطقة الشرقية هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الدولة "أيّدها الله" ورؤيتها السديدة في محاربة آفة المخدرات والحد من آثارها على الفرد والمجتمع والوطن، وتعزيز دور الجامعة في هذا الجانب، واستكمال جهودها المستمرة في التكامل مع مختلف القطاعات لحماية المجتمع، والحد من خطورة المخدرات على الشباب والشابات من مختلف الجوانب.
وقال الربيش "اشتملت المذكرة على عددٍ من مجالات التعاون المستندة إلى تخصّصات الجامعة وخدماتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وما يقع ضمن خدمات منظومتها الصحية، وفي مقدمة ذلك التعاون المشترك في مجال الأبحاث والدراسات المجتمعية والخدمات الاستشارية، وتقديم البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والنفسية والوقائية والعلاجية ذات العلاقة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة".