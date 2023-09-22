اليوم الوطني 93 في قلوب وعيون أبناء وبنات جمعية "كيان" فماذا قالوا؟

كما قالت الابنة "لطيفة محمد أحمد عبد الله" طالبة في الصف الرابع الابتدائي: في هذا اليوم الوطني السعودي المبارك، نرفع أيدينا إلى الله وندعو ونبتهل، ونحمده أن يبارك لنا في هذا الوطن الحبيب، وندعو الله أن يحفظ لنا مملكتنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة الغالية ووالدنا الملك سلمان وولي عهده الغالي سمو الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية المباركة، ونحن في هذا الوطن نرقى ونرتقي، ونحلم ونتمنى، وتتحقق أحلامنا، أحلم أن أكون دكتورة أعالج الأطفال وأتمنى من الله أن يتحقق حلمي، دمت لنا يا أغلى وأجمل وطن.