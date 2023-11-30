"السديس" يعلن إعداد خطة لتعظيم أثر المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي

كما تتضمّن الخطةُ تحديثَ نظام المكتبة الصوتية الإلكتروني، ورفع جميع موادها على الموقع الإلكتروني، وتطوير خِدمات المكتبة، باستثمار التقانة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي: الدينية، والعلمية، والفكرية الوسطية، إلى أنحاء العالم، باللغات المتعددة الحيَّة، ولتعضيد أثر تجربة الزائرين دينيًّا، وعلميًّا، وفكريًّا.