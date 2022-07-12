95 طالبًا من جنسيات مختلفة بجامعة "المؤسس" يؤدون فريضة الحج لعام 1443هـ

جاء ذلك ضمن "برنامج الحج للطلاب الدوليين" الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في وكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والصندوق الخيري بالوكالة والوقف العلمي بالجامعة، وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.