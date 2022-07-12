95 طالبًا من جنسيات مختلفة بجامعة "المؤسس" يؤدون فريضة الحج لعام 1443هـ
أدى 95 طالبًا من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز، فريضة الحج للعام 1443هـ.
جاء ذلك ضمن "برنامج الحج للطلاب الدوليين" الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في وكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والصندوق الخيري بالوكالة والوقف العلمي بالجامعة، وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.
وقال رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد: إن برنامج الحج للطلاب الدوليين يهدف إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.
وأضاف عميد شؤون الطلاب، أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف وكالة المنح الدراسية بالعمادة لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج.
وكذا تقديم كل التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.
كما قدم شكره للمؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين وتكفلهم بتكاليف الحج المالية.
فيما أعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج، عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج، وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب.