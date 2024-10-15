38 مدرسة من "تعليم جدة" تظفر بالتميز في ملتقى "تميّز 2024" للتقويم المدرسي

حققت 38 مدرسة من "تعليم جدة" مستوى التميز في الملتقى الوطني الأول للتميز المدرسي "تميّز 2024"، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وعدد من رؤساء الهيئات والجامعات ومديري التعليم وعمداء كليات التربية والشركات التعليمية بمشاركة 292 مدرسة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.
وقدمت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي التهنئة للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية الحاصلة على "فئة التميّز"، على مستوى المملكة في التقويم المدرسي الخارجي، والتي تم تكريمها في الملتقى الوطني للتميز المدرسي، ضمن البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي، مؤكدة أن تحقيقهم لهذا الإنجاز يُعد مؤشراً للحراك الذي أحدثه الملتقى بالفعل على المستوى الوطني؛ والمتمثل في سعي المدارس لضمان وضبط الجودة لديها، وتعزيز التميز في المدارس.
وأشادت "اللهيبي" بما يقدمه الملتقى من دعم لصناعة القرار في تطوير التعليم وفق بيانات ونتائج التقويم والتصنيف المدرسي، وتحفيزه التنافسية الإيجابية بين مؤسسات التعليم والمعلمين في تبني أبرز الممارسات التعليمية الفاعلة في تحسين مخرجات التعليم، معولة على جميع المدارس في تعليم جدة لمضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاح وترسيخ ثقافة الجودة في العملية التعليمية.
وكان مديرو ومديرات مدارس جدة الحاصلة على مستوى التميز، قد وصلوا مساء أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم مساعدا المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات، وعدد من قيادات التعليم، حيث قدموا التهنئة لمديري ومديرات المدارس الذين حققوا الإنجاز في الملتقى، راجين لهم دوام التوفيق والنجاح.