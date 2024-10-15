38 مدرسة من "تعليم جدة" تظفر بالتميز في ملتقى "تميّز 2024" للتقويم المدرسي

وكان مديرو ومديرات مدارس جدة الحاصلة على مستوى التميز، قد وصلوا مساء أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم مساعدا المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات، وعدد من قيادات التعليم، حيث قدموا التهنئة لمديري ومديرات المدارس الذين حققوا الإنجاز في الملتقى، راجين لهم دوام التوفيق والنجاح.