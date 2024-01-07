"بر جدة" توقع مذكرة تعاون مع مركز غفران لتقديم استشارات نفسية لمنسوبي الجمعية والأسر المستفيدة

من جانبها رحبت مدير عام المركز الأخصائية النفسية غفران عبداللطيف بتوقيع هذه المذكرة مع جمعية البر بجدة مؤكدة حرص المركز على الاضطلاع بمسؤولياته المجتمعية من خلال حزمة من البرامج التي يقدمها والتي تجسد أهمية الاستشعار بمختلف الفئات المجتمعية والحرص على بناء منظومة أسرية مستقرة تشكل أساساً محورياً لرقي المجتمع وتميزه، وهو ما يتواكب مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يُعنى بالارتقاء بالأنماط المعيشية للأسرة من خلال تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز جودة الحياة".