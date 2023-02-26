خبراء "الفاو" يبحثون سبل تطوير واستدامة قطاع الثروة السمكية بمكة المكرّمة

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مشروع تعزيز قدرات لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الهادف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل بوابة ريف الإلكترونية طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.