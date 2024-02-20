تسلَّح بالتقنيات.. الإعلام السعودي يُدشِّن عام التحول ويصافح المستقبل مستندًا إلى التاريخ

وتزامن موعد انطلاقة المنتدى السعودي للإعلام، الذي يخاطب المستقبل، مع احتفال السعودية بذكرى "يوم التأسيس"، الذي يجسد عراقة السعودية وتاريخها الضارب في أعماق التاريخ لثلاثة قرون مضت، وهو ما يعني أن هناك مصافحة حارة بين الإعلام السعودي والمستقبل، بحسب شعار المنتدى هذا العام، وهو "الإعلام في عالم يتشكل"، وهو ما يعكس استعداد الإعلام السعودي للغد بكل تجلياته وأولوياته وأدواته التقنية استنادًا إلى الإرث الحضاري الكبير، والتاريخ العتيق، والتخطيط الاستراتيجي لمستقبل أفضل.