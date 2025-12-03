برعاية خادم الحرمين.. تخريج 12,591 ممارسًا صحيًا من البورد السعودي والأكاديمية لعام 2025

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مساء الأربعاء، بتخريج 12,591 متدربًا ومتدربة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2025م، وذلك في إستاد الأول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.
وأكّد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في كلمته خلال الحفل، أن القطاع الصحي في المملكة يشهد تحولًا استثنائيًا بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ما جعله محط أنظار العالم، ومركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، انطلاقًا من مبدأ "صحة الإنسان أولًا".
وأشار الجلاجل إلى أن النمو الذي تشهده برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية هو من ثمار هذا التحول، إذ بلغ عدد الخريجين هذا العام أكثر من 12,500 متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات الصحية، يمثلون كوكبة شغوفة بالعلم، مدفوعة بالرغبة في رفع جودة الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع متوسط العمر المتوقع في المملكة.
ونوّه بالبعد الدولي للبورد السعودي، حيث بلغ عدد خريجيه من المتدربين الدوليين أكثر من 3,500 خريج وخريجة منذ انطلاقته، معربًا عن فخره باختيار المملكة كوجهة تدريبية رائدة.
ووجّه الجلاجل رسالة للخريجين قائلاً: "أنتم لا تحملون شهادة فقط، بل تحملون رسالة إنسانية ووطنية، وثقة وطن يعوّل على عطائكم لصناعة مستقبل صحي أكثر جودة"، موجهًا شكره لأسرهم على الدعم خلال مسيرتهم.
من جهته، أعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، عن شكره للقيادة على الدعم المستمر للمنظومة الصحية والممارسين الصحيين، مؤكدًا أن المملكة باتت وجهة عالمية في التعليم والتدريب الصحي، وهو ما ينعكس على تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن برامج البورد السعودي خرّجت هذا العام 5,691 ممارسًا صحيًا، في حين خرّجت الأكاديمية الصحية 6,900 خريج وخريجة في ثمانية برامج تأهيلية نوعية، تسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتوفير فرص مهنية نوعية تعزز التحول في المنظومة الصحية.
وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأهالي الخريجين، حيث أدى الخريجون القسم، قبل أن يختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة والتقاط الصور التذكارية.