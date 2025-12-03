برعاية خادم الحرمين.. تخريج 12,591 ممارسًا صحيًا من البورد السعودي والأكاديمية لعام 2025

وأكّد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في كلمته خلال الحفل، أن القطاع الصحي في المملكة يشهد تحولًا استثنائيًا بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ما جعله محط أنظار العالم، ومركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، انطلاقًا من مبدأ "صحة الإنسان أولًا".