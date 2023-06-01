لمدة 35 يومًا.. "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 30 مليون م3

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يوميًا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون م3 سنويًا.