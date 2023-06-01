لمدة 35 يومًا.. "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 30 مليون م3
فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة اليوم لتصريف 30 مليون م3 مع زيادة معدل التصريف 10 م3/ ثانية بدءًا من اليوم الخميس ولمدة 35 يومًا؛ لدعم الأنشطة الزراعية وري المزارع على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.
وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون م3، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، وزوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يوميًا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون م3 سنويًا.