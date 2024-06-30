خلال 7 أشهر.. إضافة 58 عيادة أسنان جديدة بالمراكز الصحية بتجمع الطائف الصحي

وأضاف الدكتور الزهراني أن المسار بالتجمع شرع في خطة تحسين شاملة منذ 7 أشهر هدفت لتجويد وتحسين خدمات الأسنان وتوفير مواعيد بشكل أوسع للمستفيدين، كما تم تطبيق خطة الفرز بالمراكز الإشرافية والتي ساهمت في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتقليص المواعيد العلاجية من متوسط 126 يومًا إلى متوسط 28 يومًا؛ والتي انعكست بدورها إيجابًا على انخفاض كبير وملحوظ في بلاغات ٩٣٧ في عدم توفر مواعيد الأسنان.