خلال 7 أشهر.. إضافة 58 عيادة أسنان جديدة بالمراكز الصحية بتجمع الطائف الصحي

نجح مسار خدمات طب الأسنان بتجمع الطائف الصحي في زيادة عدد عيادات الأسنان بالمراكز الصحية بعد انطلاق التجمع إلى 122 عيادة أسنان، إلى ما يقارب ضعف العدد السابق للعيادات، حيث كان عدد عيادات الأسنان 64 عيادة فقط قبل انطلاق المسار قبل نحو 7 أشهر.
وأوضح مشرف مسار خدمات طب الأسنان بالطائف الدكتور أحمد الزهراني أن المسار نجح في زيادة عدد العيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 122 عيادة، منها 84 عيادة داخل الطائف و38 عيادة خارج الطائف.
وبين الزهراني أن هذه العيادات تقدم خدماتها لنحو 1464 مراجعًا يومياً مقارنة بعدد 736 مراجعًا قبل انطلاق المسار بالتجمع .
وأضاف الدكتور الزهراني أن المسار بالتجمع شرع في خطة تحسين شاملة منذ 7 أشهر هدفت لتجويد وتحسين خدمات الأسنان وتوفير مواعيد بشكل أوسع للمستفيدين، كما تم تطبيق خطة الفرز بالمراكز الإشرافية والتي ساهمت في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتقليص المواعيد العلاجية من متوسط 126 يومًا إلى متوسط 28 يومًا؛ والتي انعكست بدورها إيجابًا على انخفاض كبير وملحوظ في بلاغات ٩٣٧ في عدم توفر مواعيد الأسنان.
وأكد الدكتور الزهراني على الدور الداعم للإدارة التنفيذية بالتجمع من خلال المتابعة المستمرة والدعم لكافة الجهود والأعمال التي يضطلع بها الكوادر بالمسار بشكل دائم ومنتظم لضمان استمرارية رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية والتخصصية للكوادر الصحية.