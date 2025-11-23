برعاية أمير المنطقة.. انطلاق مؤتمر "عِش 80" لطب نمط الحياة في حائل الأحد المقبل

ويستهدف المؤتمر، الذي ينظمه فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، تحت شعار "عِش 80"، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 04 ديسمبر 2025 في منتزه السلام، تعزيز مفاهيم الصحة العامة، ونشر ثقافة تبنّي أنماط الحياة الصحية، من خلال أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا، وتقديم 30 ساعة تعليم طبي معتمدة، إلى جانب جلسات علمية وورش عمل متخصصة تغطي مختلف مسارات طب نمط الحياة.