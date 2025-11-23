برعاية أمير المنطقة.. انطلاق مؤتمر "عِش 80" لطب نمط الحياة في حائل الأحد المقبل

ينطلق يوم الأحد المقبل الموافق 30 نوفمبر 2025 مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2025 "عِش 80"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل.
ويستهدف المؤتمر، الذي ينظمه فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، تحت شعار "عِش 80"، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 04 ديسمبر 2025 في منتزه السلام، تعزيز مفاهيم الصحة العامة، ونشر ثقافة تبنّي أنماط الحياة الصحية، من خلال أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا، وتقديم 30 ساعة تعليم طبي معتمدة، إلى جانب جلسات علمية وورش عمل متخصصة تغطي مختلف مسارات طب نمط الحياة.
وتتضمن الفعاليات: "هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد لطب نمط الحياة 2025"، ومتحف "نبراس الصحة"، وفعاليات "التذوق الصحي"، والفعاليات الرياضية المصاحبة، إلى جانب مسابقة "الطهي الصحي" الموجهة لتعزيز خيارات الغذاء المتوازن، و35 فعالية صحية ومجتمعية أخرى متنوعة.