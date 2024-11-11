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ولي العهد يبحث مع رئيس أوزبكستان فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهره، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوزبكستان.

الأمير محمد بن سلمان
رئيس أوزبكستان
شوكت ميرضيائيف
القمة العربية الإسلامية

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